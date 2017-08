× Erweitern Nasse-Design Mundartmonika

Und deshalb zieht die Neckarsulmer a cappella Band mundARTmonika mit dem neuen Programm „Wir lieben es!“ durchs Land. Mit dabei haben sie neben bekannten mundARTmonika-Klassikern vor allem neue Eigenkompositionen und Coversongs, die ins Ohr und unter die Haut gehen. In den vergangenen 10 Jahren haben die vier Gesangskünstler einiges erlebt und sich dabei über die Region Heilbronn-Franken hinaus einen Namen gemacht. Für Galaauftritte wurden die in schwarzen Anzügen singenden Männer unter anderem zum 100- jährigen Unternehmensjubiläum der Audi AG gebucht und vom Goethe-Institut Tokio in die DeutscheBotschaft in Japan eingeladen. Zudem sind sie regelmäßig bei den beiden Festivals Haigern Live und auf dem Gaffenberg mit von der Partie. Mit ihrem Musikstil, den sie selbst als „Vocal Pop Comedy“ bezeichnen,gelingt Timo Mühlbacher (Countertenor), Robert Wanek (Tenor), Christian Schmierer (Bariton) und Lukas Fluhr (Bass) der Spagat zwischen anspruchsvollem Gesang und unterhaltsamer Bühnenshow. Die witzigen, selbstironischen Moderationen der fünf lustigen Vier - gepaart mit ihrem Charme und ihrem facettenreichen Gesang - sorgen für beste Unterhaltung.Seien Sie dabei, feiern Sie mit und erleben Sie einen unvergleichlichen Abend, der noch lange in Gehör und Erinnerung bleibt!