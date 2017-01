Museum bei Kerzenschein und Wein

× Erweitern Historische Museumsfuehrung

Diese Veranstaltungsreihe ist sehr beliebt. Diesmal entführt das Sinsheimer Apothekerehepaar Gustav und Amalie Mayer die Besucher in die Zeit um 1848. Wie sah die Hauptstraße in dieser Zeit aus, wie waren die Lebensverhältnisse? Dann beginnt eines der spannendsten Kapitel der Sinsheimer Stadtgeschichte… Auch Friedrich Hecker wird anwesend sein und seine Forderungen des Volkes verkünden, Forderungen, die jetzt längst in unserem Grundgesetz verankert sind. Museumsleiter Holger Friedrich führt im historischen Gewand auf unterhaltende Weise durch das Museum und erzählt u.a. auch vom Weinkonsum der Revoluzzer um Friedrich Hecker und von der beginnenden Emanzipation der Frau. Harald Mutschler als Friedrich Hecker und Christine Friedrich als Amalie Mayer werden kleine Theaterszenen spielen.