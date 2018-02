Museum mit Genuss "Emil Nolde. Farbenzauber."

Sie entdecken in einem Ausstellungsrundgang mit Heike Mühl (am 25.03.) oder mit Nicole Dierolf (am 22.04.) die Faszination der Aquarelle von Emil Nolde und tauschen sich anschließend in gemütlicher Runde darüber aus. Dazu verwöhnt Sie Assia Rehm Services mit Speisen, die auf das Thema abgestimmt sind. Ein Museumsbesuch für alle Sinne!