Museum nach Feierabend: Apfel, Nuss und Mandelkern

Vortrag über alte Advents- und Weihnachtsbräuche von M. Siebert am 8. November im Weygang-Museum

Nehmen Sie Platz an unserer festlich gedeckten Adventstafel wenn das AWM heute Abend zu unserer Reihe Museum nach Feierabend einlädt. M. Siebert beleuchtet alte Advents- und Weihnachtsbräuche. Seit wann und warum gibt es den Weihnachtsbaum, und mit was wurde er in alter Zeit geschmückt? Ab wann hielt die Christbaumkugel Einzug in die gute Stube? Warum gibt es den Christstollen nur zu Weihnachten? In welcher Region ist das Christkind zu Gast, und wo kommt der Weihnachtsmann zu Besuch? Und was hat es mit den Rauhenächten auf sich? In gemütlicher Runde werden wir nicht nur diesen Fragen auf die Spur kommen sondern auch ungewöhnliches über "Manns- und Weibsbilder" erfahren.

Referent: Matthias Siebert