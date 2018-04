Unter dem Motto "Museum nach Feierabend - der besondere Museumsabend" finden im Weygang-Museum jeden zweiten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr vergnügliche Kurzführungen oder Vorträge zu ausgesuchten Themen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Diesmal erwartet Sie ein Vortrag zum Thema: „Vom Opfern und Weihen – Römische Religion in Öhringen und am Limes“Römische Götterverehrung zwischen pietas, religio und superstitio. Reichsreligion und Provinzialreligion - Ein dynamischer Prozess. Römische Religion am Limes im Zusammenspiel von Soldaten und Zivilisten. Keltische Götter in römischem Gewand - Die Interpretatio romana. Öhringen - Römische Religion in einem Kastellstandort am Limes. Der Soldat und die Götter- Heeresreligion als Integrationsinstrument.

Referent: Jeff Klotz, Archäologe und Museumsleiter, Römermuseum Remchingen und Archäologisches Museum Pforzheim