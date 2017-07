326. Museumskonzert

× Erweitern Alexander Krichel

Alexander Krichel, Klavier Franz Schubert: Klaviersonate A-Dur D 959 Ludwig van Beethoven/ Franz Liszt: An die ferne Geliebte Joseph-Maurice Ravel: „Gaspard de la nuit: Trois poèmes pour piano d‘après Aloysius Bertrand”

Nach seinem dritt en Vertragsalbum für Sony Classical, auf welchem der junge Ausnahmepianist Alexander Krichel im Gedenken an seinen verstorbenen Mentor Vladmir Krainev die „Moments musicaux” mit dem zweiten Klavierkonzert von Sergej Rachmaninov kombiniert, widmet er sich in diesem Jahr mit seiner aktuellen Einspielung „Miroirs” den Werken von Joseph-Maurice Ravel. Der Komponist, der neben Claude Debussy zum Hauptvertreter des Impressionismus in der Musik zählt, und mit seinem ursprünglich als Ballett musik konzipierten Orchesterstück Boléro Weltruhm erlangte, vereint in seiner Klaviermusik weiche tonmalerische Momente mit der rhythmischen Kraft des Tanzes. Alexander Krichel kehrt bereits zum dritt en Mal im Rahmen der Museumskonzerte nach Bad Mergentheim zurück