Museumskonzerte im Schloss

Das Akkordeon ist weit mehr als ein Volksmusik-Instrument. Denis Patkovic, geboren in Calw, gehört zu den besten Vertretern des klassischen Akkordeons und verzaubert regelmäßig mit eigenen Transkriptionen bekannter Werke. In Bad Mergentheim ist er, der als Professor in Tokio lehrt, zum ersten Mal zu Gast.