Am Freitag, 20. Oktober um 19.00 Uhr findet im Rahmen der Jazz & Klassik Tage ein Kinder- und Jugendchorkonzert im swt-KulturWerk statt.

Friedhilde Trüün ist Professorin für Kinderstimmbildung an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Mit ihrem dort angesiedelten Kinderchor Neckarschwalben hat sie ein Jazz- und Pop-Programm mit dem Titel »Music for heaven« erarbeitet.

Der Chor singt in Gottesdiensten, meistens in der Stifts- und Jakobuskirche in Tübingen, er hatte Fernsehauftritte und war an CD Aufnahmen für die Verlage Reclam und Carus beteiligt. Das Konzert wird von einer Band begleitet werden.

Neckarschwalben

Leitung Friedhilde Trüün

Mixtape-Trio:

Stephen Blaich Klavier

Thomas Kraft Bass

Marion M. Wetzel Drums