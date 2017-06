Fanny-Leicht-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen: Für die Mitglieder aller Orchester- und Chor-AGs der Schule, der Tanz- und Musical-AG, insgesamt rund 400 Schüler und Schülerinnen, ist die rund 50.000 Euro teure Produktion ein Jahresprojekt.

Karten kosten zwischen 8 und 20 Euro, erhältlich sind sie in Buchhandlung „buch+musik“ in Vaihingen, und in der Buchhandlung Ebert in Möhringen.