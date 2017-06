400 SchülerInnen des Fanny-Leicht-Gymnasiums zu Gast in der Filderhalle mit einer professionellen Musical-Produktion von Anatevka.

Die Karten für Anatevka kosten zwischen 8 und 20 Euro, erhältlich sind sie in Buchhandlung „buch+musik“ in Vaihingen, und in der Buchhandlung Ebert in Möhringen.