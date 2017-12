× Erweitern http://www.friedrichsbau.de/portfolio-item/musical-generations-die-gala-der-musicalstars/ musical generations

Ke­vin Tar­te, ein ech­tes Stutt­gar­ter Ur­ge­stein, ist ei­ner der Alt­meis­ter des Mu­si­cals. In vie­len tra­di­ti­ons­rei­chen Mu­si­cal-Groß­pro­duk­tio­nen hat er schon Haupt­rol­len über­nom­men, un­ter an­de­rem in Tanz der Vam­pi­re und 3 Mus­ke­tie­re.Oe­do Kui­pers, der ak­tu­el­le Shoo­ting­star am Mu­si­cal­him­mel, ver­tritt die neue Ge­ne­ra­ti­on des Mu­si­cals.

Be­kannt wur­de er un­ter an­de­rem als Erst­be­set­zung Mo­zart mit sei­ner in­no­va­ti­ven In­ter­pre­ta­ti­on der Rol­le.

Li­ve be­glei­tet von ei­nem Top-Pia­nis­ten am Kla­vier prä­sen­tie­ren sie Ih­nen Lie­der aus Tanz der Vam­pi­re, Mo­zart! das Mu­si­cal, Lud­wi­g2, Je­sus Christ Su­per­star, Sweeney Todd und vie­le mehr. Bei­de Mu­si­cal­stars brin­gen auch High­lights ih­rer je­wei­li­gen neu­en CDs als Kost­pro­be mit!

Mitwirkende:

Kevin Tarte („Tanz der Vampire“, “ 3 Musketiere“, „Sweentey Todd“, „Titanic“, „Cats“)

Odeo Kuipers („Mozart!“, „Ludwig²“, „Das Phantom der Oper“)

