Glanzlichter auf hoher See

Erleben Sie eine Kreuzfahrt voller Überraschungen! Reisen Sie mit zwei Musical-Stars und ihrer Bordkapelle über die Ozeane zu traumhaften Zielen.

Tauchen Sie ein in das bunte Treiben an Bord und lassen sich verzaubern von faszinierenden Melodien aus Musicals wie My Fair Lady, Cats, Elisabeth, Mamma Mia, Die Schöne und das Biest, Wicked, Tarzan, u. v. m.Leinen los, Volldampf voraus! Stechen Sie mit uns in See - live, hautnah und mit viel Humor!

Ihre Musical-Crew: Monika Herzer u. André Uelner (Gesang), Markus Herzer (Piano), Martin Förster (Saxophon/Klarinette)