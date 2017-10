× Erweitern (c) Christine Lutz Musician Voice over Piano

Am Dienstag, den 28. November 2017 um 19 Uhr werden Sara Dähn und Thomas Blaeschke von Voice Over Piano ihr Programm ‚Musical meets Rock & Pop‘ im Casino in der Reinhardt-Kaserne präsentieren.

Sara Dähn – bekannt uns ausgezeichnet für ihre gesangliche Klasse – springt für die Gäste durch verschiedene Genres: Rock von QUEEN, Pop von ABBA, Cats oder Evita aus dem Musicalbereich, Chansons von Kreisler, Neumann oder Holländer, Songs von Udo Jürgens sowie der eine oder andere frühe Schlager. Thomas Blaeschke begleitet am Piano und moderiert den Abend. Dabei wird er dem Zuschauer auch so manche Anekdote zu Songs, Interpreten oder Autoren kredenzen.

Die Künstler von Voice Over Piano sind weltweit unterwegs. Im Juli 2016 haben sie bei den World Choir Games in Sotschi mit dem Ensemble unter 12.000 Teilnehmern aus 76 Nationen eine Gold-Medaille für Deutschland gewonnen. Außerdem traten Sie wiederholt im Olympiastadion Berlin auf, gestalteten 2016 und 2017 das Sommerfest im Bundeskanzleramt und waren im Juni 2017 in New York. Ende September 2017 unterstützten sie darüber hinaus als erste Band die NATO-Truppen in Rukla (Litauen) und gaben dort ein Konzert für die deutschen und internationalen Soldaten. Für Voice Over Piano ist Truppenbetreuung übrigens nichts Neues: Thomas Blaeschke oder auch Sara Dähn waren bereits mehrfach in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien, in Usbekistan und in Mali.In der schönen Atmosphäre des Casinos werden die Zuschauer nicht nur der Musik lauschen, sondern lassen sich auch kulinarisch von der exzellenten Küche verwöhnen und können dabei das Gespräch mit den „Künstlern zum Anfassen“ suchen.

