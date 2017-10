× Erweitern Musical meets Rock

2017 begrüßen Sie die Herren Kraft und Krebs mit Startenor Thomas Kiessling und dem SAP Sinfonieorchester zur Symphonic-Edition von Musical Meets Rock!

Die beiden „Sandhäuser Jungs“ bereichern seit vielen Jahren die Musik-Landschaft mit außergewöhnlichen Stimmen und grandiosen Live-Shows. Jahrelange Erfahrung und ein Gespür für das, was ein Publikum will, sind Garant für ein außergewöhnliches Event. Speziell die Symbiose aus Musical und Rock begeistert die Fans! Begleitet werden alle Sänger von einer donnernden 7-köpfigen Band unter der Leitung von Frank Schäffer, die nicht nur optisch ihresgleichen sucht.

In diesem Jahr wird Musical meets Rock auf noch nie dargewesene Art und Weise bereichert: Durch den Star-Tenor Thomas Kiessling und das SAP-Sinfonieorchester wird der Show eine Note verliehen, die Gänsehaut erzeugt und begeistert.

Thomas Kiessling gehört zu den populärsten internationalen Künstlern und ist musikalisch (fast) überall daheim: Für den charismatischen Sänger mit seiner beeindruckenden Bühnenpräsenz ist Singen ein Lebenselixier. Zu seinem Repertoire gehören die klassischen Arien aus Opern und wunderbaren Operetten sowie eine Vielzahl von neapolitanischen Liedern. Des Weiteren singt er Sinatra genauso beeindruckend wie weltberühmte Musicalstücke.

Der Spielplan des SAP Sinfonieorchesters ist vielfältig: klassische Orchesterwerke stehen neben ausgefallenen Formaten, Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten neben Konzerten mit hochrangigen Solisten wie z.B. dem Tenor und Weltstar Rolando Villazón. Filmmusik und Symphonic Rock runden das Angebot ab. Getreu seinem Motto „Making the world sound better“ strebt das SAP Sinfonieorchester danach, den Konzertbesuchern stets Klangerlebnisse von herausragender Qualität zu garantieren.

Céline Bouvier – der Travestiestar aus Mannheim – darf natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen und rockt die Bühne mit einer bemerkenswerten Stimme und einem bezaubernden Anblick!

Julia Berger spielte in den Original-Produktionen der Musicals „Cats“, „Mamma Mia“, „Hair“ und „We will Rock You“. Sie ist ein fester Bestandteil von Musical Meets Rock.

Last but not least: das Sahnehäubchen Vanessa. Mal mit sanftem Timbre oder auch mit der hammerharten Reibeisenstimme, Vanessa verleiht jedem Song das gewisse Etwas.