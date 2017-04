Schauspielhaus

Musicals Come Alive ... …heißt das neue Programm des Esslinger Chors Singebration. Mit ihrem amerikanischen Chorleiter John Outland präsentieren sie ein mitreißendes Konzert, das ein buntes Spektrum an Musical-Stilrichtungen bietet. Schwerpunkte des Programms bilden Titel aus den Klassikern „West Side Story“ und „Les Misérables“. In einem bewegenden Medley würdigt Singebration Leonard Bernsteins Meisterwerk „West Side Story“. Evergreens wie „Tonight”, „Maria” und „America” erzählen dabei auf ihre ganz eigene Art die ewigen Geschichten von Liebe und Tod, von Toleranz und Hass. Ebenso bringt Singebration die Highlights aus „Les Misérables“ spielerisch auf die Bühne: „I Dreamed a Dream“, „Bring Him Home“ oder „One Day More”. Darüber hinaus umfasst das Programm von Singebration Titel aus „König der Löwen“, "Rocky Horror Picture Show“, „42nd Street“ und andere. In wechselnden Outfits und mit choreografischen Elementen liefern John Outland und sein Chor eine energiegeladene Performance ab, die den Geist der Musicals zum Leben erweckt.