Bachs schönste Messe-Vertonung.

Am Ende seines Lebens komponierte Johann Sebastian Bach (1685-1750)

eine Reihe ambitionierter Werke, die bis heute Modellcharakter haben.

Eines dieser Werke ist seine „große catholische Messe“, die den

Erfahrungsschatz von über zwei Jahrzehnten kompositorischer Praxis in

sich vereint. Ihr Reichtum an Formen und die tiefe Durchdringung des

Textes lassen sie bis heute als ein Solitär dastehen. Mozart und Beethoven

bewunderten die Messe, und der erste Herausgeber des Werkes, Hans

Georg Nägeli, schwärmte: Sie sei das „größte musikalische Kunstwerk aller

Zeiten und Völker“.

Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen und das Barockorchester

L’arpa festante führen die h-Moll-Messe am Samstag, 13. Mai 2017, um 20

Uhr in der Reihe „Musik am 13.“ in der Stadtkirche in Stuttgart-Bad

Cannstatt auf. Solisten sind Franziska Bobe (Sopran), Anneka Ulmer (Alt),

Andreas Weller (Tenor) und Stefan Zenkl (Baß), die Leitung hat Peter

Lorenz.

Karten gibt es für 11 bis 35 Euro bei Reservix, in der Kron-

Apotheke in Bad Cannstatt (Marktstraße 54)

und an der Abendkasse.