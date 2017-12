"Musik am seidenen Faden" verbindet handgemachte Marionetten mit handgemachter Livemusik – lebendiger Musik. Die Musik hat die Aufgabe, die Marionetten zu unterstützen, deren Aussage zu verstärken, zu verfremden oder auch nur zu begleiten. Dadurch entstehen neue Illusionen, poetische Stimmungen oder lustige und witzige Situationen. Das Programm von "Musik am seidenen Faden" ist eine abwechslungsreiche Mischung aus rein musikalischen Szenen, aus humoresken Inhalten und auch nachdenklichen Beiträgen. Es sind keine großen Stücke, sondern Kleinkunst "am seidenen Faden".