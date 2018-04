Musik in der Villa: „Nachtigall, sie singt so schön“

Irmgard Knef, Alterspräsidentin des deutschen Kabarett-Chansons und fast echte Schwester, feiert das Leben und die Liebe. Mit ungebrochenem Kampfgeist präsentiert die etwas gebrechliche, doch unvermindert witzig-skurrile Entertainerin neue Geschichten und neue wie bekannte Chansons, wie es sie so noch nicht gab. Die hoffnungslose Optimistin lässt am Spätabend ihres Lebens nochmals die Korken knallen und präsentiert in ihrer charmant-klapprigen Sektlaune eine stilistisch-musikalische Hommage an die Schwester mit dem großen Namen.

Schwarzhumorig und schnodderig schießt sie locker die Bonmots aus der etwas steif gewordenen Hüfte: Eine satirische Ode an die Vitalität dieser unverwüstlichen Berlinerin. Kabarettistische Zukunftsprognosen und Bestandsaufnahmen der Gegenwart in Bezug auf Politik und Karriere fehlen da ebenso wenig wie humoristische Vergangenheitsbewältigung in Sachen Männer...

Für die plausible Präsentation der erfundenen Blutsverwandten Irmgard Knef zeichnet der singende und schauspielernde Wahl-Berliner Ulrich Michael Heissig verantwortlich.