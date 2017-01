Musik in der Villa

Egal, ob ein Harmonieschema als Fundament einer Folia, ein Bassmodell als Ostinato einer Ciacona, ein Thema als Grundlage von Variationen oder eine einfache Melodie, welche vom Interpreten die hohe Kunst des Auszierens verlangt – die Grundidee ist es, welche den Kern einer Komposition darstellt. Und doch erklingt die Musik erst dann in ihrer wahren Fülle, wenn Ranken und Ornamente sich um die Ideen herum winden und die „musikalischen Blumenspaliere“ zu dem machen, was sie sind: ausdrucksstarke Gesamtkunstwerke, welche ihre volle Ausdruckskraft in der Liebe zum Detail entwickeln.

Vera und Patrizia Bieber unternehmen, begleitet von Carsten Lorenz, einen Streifzug durch vielfältige Welt der deutschen und italienischen Barockmusik.