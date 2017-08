Auch in diesem Jahr wird die Stadtkapelle Öhringen das Konzert „Musik im Park“ veranstalten. Am Sonntag, den 24.09.2017 lädt die Stadtkapelle herzlich zu einem Spaziergang im Hofgarten ein.

Verschiedene kleine Ensembles treten ab 13:30 Uhr an verschiedenen Plätzen im Hofgarten auf und begleiten die Gäste mit ihren musikalischen Klängen. Die Ensembles wechseln halbstündlich ihren Standort und so gelangen die unterschiedlichen Klangfarben in jede Ecke des Parks.