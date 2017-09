Große Schlagzeugnacht

Steve Reich: Drumming Part IV (1971) George Aperghis: Graffitis (1980) François Sarhan: Home Work II „in the garage“ (2008/09) Thierry de Mey: Silence Must Be (2002) Marco Bidin: Neues Werk für Orgel, Schlagzeug und Elektronik (2017, UA) John Cage: Imaginary Landscape No. 4 (1951) für 12 Radios, 24 Spieler, Dirigent Dieter Mack: Just like that as well (2016) Klaus Sebastian Dreher: Ballade für fünf Schlagzeuger (1996) Javier Álvarez Fuentes: Temazcal (1984) George Aperghis: Le corps à corps (1978) Robin Hoffmann: Birkhahn-Studie (2005) George Aperghis: aus: Retrouvailles (2013) MONATSVORSCHAU 10-2017 WWW.HMDK-STUTTGART.DE Aurél Holló: 39 – The Dream of the Manichaean Aurél Holló: beFORe John 3 (1998) Famoudou Konaté: Malinke Dances (2017) Iannis Xenakis: Peaux, aus: Pleìades (1978) Schlagzeugklasse der HMDK Stuttgart: Nikolaus Aicher, Juan Bahamon Jaramillo, Hyeji Bak, Simon Bauer, Marianna Bednarska, Paolo Bertoldo, Hannes Brugger, Dominik Englert, Jonathan Frey, Tido Frobeen, Lucas Gerin, Manuel Gira, Richard Gläser, Serena Hart, Nathanael Häberle, Daniel Higler, Nozomi Hiwatashi, Florian Hock, Jiyeon Kim, Augustin Lipp, Leon Lorenz, Vanessa Porter, Johannes Reischmann, Joan Tejada-Ortiz, Josef Treutlein, Johannes Werner, Hsin-Hsuan Wu, Lukas Zeuner Prof. Marta Klimasara, Prof. Klaus Dreher, Prof. Jürgen Spitschka, Leitung