Musikalisch-Literarischer Salon Reutlingen

Das Märchen von Hans Christian Andersen, das Erwachsenen Mut macht auch mit den Augen der Kinder zu sehen. Neu und intensiv wird das bekannte Märchen durch die besondere Erzählweise von Jürgen Tarrach erlebt. Die Musik, die nach über 70 Jahren wieder entdeckt wurde, wird an diesem Abend zum Leben „erweckt“. Das Salonorchester spielt diese Werke sehr berührend und füllt jede Note mit Leben. Alle Noten der Komponisten Oscar Fetrás, Ernest Gillet, Jean-Baptiste Lully und Francesco Paulo Tosti stammen aus dem Nachlass eines Salonorchesters, das in den 30er- und 40er-Jahren in der Schweiz vielen Flüchtlingen aus Deutschland ein Überleben ermöglichte. Damit ist die Musik ein einmaliges Zeitzeugnis mit historischer Bedeutung.

Der Musikalisch-Literarische Salon Reutlingen verbindet klassische Musik und Sprache in einer außergewöhnlichen Weise. Die Herzen werden berührt, neue Räume öffnen sich... Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit mit den Künstlerinnen und Künstler im Foyer ins Gespräch zu kommen.