Folgen Sie dem Apfel durch Antike und Mittelalter bis in die Neuzeit in Bild und Wort, letzteres in Prosa und zahlreichen Gedichten.

Ein Abend der Erkenntnis - Begegnung mit einer gehaltvollen Frucht.

Durch den Abend führt Förster Jörg Brucklacher. Musik Jochen Narciß-Sing, Violine