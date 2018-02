Musikalische Entdeckungsreise für Klarinettisten und Saxophonisten

Workshop

Ihr Saxofon, Ihre Klarinette liegt wenig gespielt im Koffer? Zeit es wieder zusammenzustecken und mit frischem Frühlingsschwung neu zu entdecken. Mit einer ersten Hilfestellung durch den Profi, die alle Themen des Saxofon- und Klarinettenspiels anspricht, gelingt es, Ton und Technik sofort hörbar zu verbessern. Achim Derzenbach erklärt, zeigt, übt und hilft bei den Themen Atemtechnik, Ansatz, Üben, Improvisation u. v. a.. Die Teilnehmer können ihre Schwerpunkte einbringen. Die beiden Kurstermine können keinen Unterricht ersetzen, aber Ansätze zum motivierten Weiterüben und –spielen bieten.Achim Derzenbach hat an der Neuen Jazzschool München e.V. und der University of North Texas/USA studiert. Er trat u.a. mit der Tommy Dorsey Band, dem Dallas Jazz Orchestra, Norah Jones, Gotthilf Fischer, Walter Scholz auf und spielte bei Radio-, Fernseh-, Musical- und Theaterproduktionen mit. In den USA bekam er die Auszeichnung Special Recognition for Outstanding Musicianship beim 28. Wichita Jazz Festival. Derzeitig spielt er in den Bands Keys´n brass (www.keysandbrass.de), Soulstaff und Jazzy Dinner Band (Kulturhaus Osterfeld Pforzheim).