Musikalische Späterziehung

Die Konzertreihe, die die Sounds dieser Welt an den Kocher bringt - jenseits von Standardtanz und 4/4-Takt. In regelmäßigen Abständen schiffen wir internationale Bands ans Kocherufer, die politische Ideen mit tanzbarer Lebensfreude verbinden.

„Sexy Gipsy Balkan Action“ – ist die zu 100% treffende Bezeichnung für die explosive Mischung aus Balkan Brass, Live-Entertainment und Punk. Heißt so viel wie – bleibt im Ohr kleben und geht sofort in die Tanzfüße. Frontmann Dr. Aleks am Schlagzeug versteht es hierbei das Publikum ganz in den Bann der Band zu ziehen. Der 4-Köpfige Bläsersatz samt Bass und Gitarre (genannt „the Fuckers“) gehört mit Sicherheit zur „Crème de la Crème“ in Süddeutschlands Musikszene. Die energiegeladene Bühnenshow ist ein Muss für alle Liebhaber schweißtreibender und extravaganter Livemusik.

Wechselnde Aftershow-DJs sorgen im Anschluss dafür, dass in dieser Nacht garantiert niemand sitzen bleibt.