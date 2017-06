Musikalische Zeitreise

mit dem Kammerorchester Bad Rappenau. Im Programm unter anderem Werke von Antonio Vivaldi und Joh. Sebastian Bach.

Das Bad Rappenauer Kammerorchester ist am Samstag, 29. Juli um 19.30 Uhr im großen Saal des Kurhauses zu Gast. Das Orchester, das im Jahr 2015 sein 50-jähriges Bestehen feierte, setzt die seit vielen Jahren andauernde Konzertreihe in diesem Jahr mit Werken aus unterschiedlichen Epochen fort. Dabei wird der Zeitbogen von Barockmusik bis zur modernen Filmmusik gespannt..Darunter sind auch nicht allzu häufig zu hörende Stücke für Flöten- und Gitarrensolo. Unter der Leitung seines langjährigen Dirigenten Andreas Schmid aus Eppingen wird das Orchester die h-moll Suite von Johann Sebastian Bach sowie ein Konzert für Flöte, Gitarre und Orchester von Ferdinando Carulli zu Gehör bringen. Gespielt werden außerdem das Konzert für Gitarre und Orchester von Antonio Vivaldi sowie eine Sinfonie von Tomaso Albinoni. Aus neuerer Zeit werden Tänze von Ottorino Respighi sowie die Twilight Serenade von Jean Marie Raymond zu hören sein. Solisten sind die Flötistin Anke Palmer, Sinsheim, die schon wiederholt mit dem Orchester aufgetreten ist sowie der Gitarrist Csaba Szabo , Lehrer an der Musikschule Neckarsulm.