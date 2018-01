Musikalischer Ausflug in die 1920er

Chansons, Couplets, Swing und osteuropäische Volkslieder aus den Salons und Kabaretts der 1920-er Jahre

Die in Leipzig lebende Karolina Trybala wurde durch verschiedene Veranstaltungen in der Region bekannt. Mit ihrem Weltmusikduo begeisterte sie die Zuhörer in Hardheim und jährlich kommen Sänger und Sängerinnen aus ganz Deutschland nach Hardheim zu ihrem Gesangs-Workshop.

Am Freitag, den 9. März gastiert die studierte Jazzsängerin mit ihrem Solo-Programm „Hotel de Pologne“ im Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof in Walldürn.

Karolina Trybala ist eine Sängerin mit Sinn für sprachliche Nuancen, mit einem feinen Gespür für kulturelle Facetten, mit Hingabe an die Poesie, Charme und einer funkelnden Stimme. Mit verschiedenen Formationen und oftmals interkulturellen Projekten ist sie auf verschiedenen Bühnen Europas unterwegs.

Sie singt nicht nur, sie übersetzt, vermittelt zwischen den Kulturen und veranstaltet u.a. Ballnächte, bei denen sie sich auf die Spurensuche in das Europa der 1920iger begibt.

Sinnlich und charmant präsentiert die polnische Sängerin Chansons, Couplets, Swing und osteuropäische Volkslieder aus den Salons und Kabaretts der 1920-er Jahre, von Lemberg, Warschau, Berlin bis Paris.

In ihrem Liederprogramm »Hotel de Pologne« lässt sie den Geist dieser Epoche wieder auferstehen. Mit Witz, Lust und Tiefe zelebriert sie das Alte und kreiert zugleich ihre leidenschaftlichen, unnachahmlichen Adaptionen. Sie singt auf Polnisch, Deutsch, Französisch und Jiddisch und schlägt eine lebendige Brücke zwischen den Zeiten und Welten, Kopf und Herz, Anspruch und Unterhaltung.

Begleitet wird sie von der Pianistin Lora Kostina.

Freitag, 9.3.2018

Beginn: 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)

Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof, Walldürn

Karten: Vorverkauf 15.- €, erhältlich bei der Tourist Information Walldürn und per Mail an arnold@fotografieundmultimedia.de, Abendkasse 18.- €

www.karolina-trybala.com