Der Musikverein Ergenzingen lädt dieses Jahr zu einem ungewöhnlichen Jahreskonzert am 25. November 2017 in die Breitwiesen-Halle in Ergenzingen ein. Mit Drehbuch und zum Krimi passenden Melodien wurde ein musikalischer Krimi einstudiert, eine neue und ganz andere Machart von Konzert.

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr mit der Tagesschau, freie Platzwahl.

Für Bewirtung ist gesorgt.

Karten im Vorverkauf für 6€ bei der Raiffeisenbank Oberes Gäu und unter 0173 9278719, Abendkasse 9€.

Mit Hilfe von Privatdetektiv Felix Färber versucht der Musikverein Ergenzingen einen bisher ungeklärten Fall zu lösen. Der Unternehmer Daniel Mohr wurde vergiftet in seiner Wohnung aufgefunden. War es Selbstmord oder Mord? Die Hintergründe des Todes sind noch unklar. Johannes Urban, alias Privatdetektiv Felix Färber, wird über Großbildleinwand und live in der Breitwiesen-Halle versuchen, den Fall zu lösen. Seien Sie gespannt auf musikalische, wie kriminologische Highlights und helfen Sie mit Licht ins Dunkel zu bringen.