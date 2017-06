Musikfest Neudenau

Nach einjähriger Pause ist das idyllische Fest unterhalb der Jagstbrücke wieder zurück. Der Musikverein Neudenau lädt vom 8. bis 10. Juli zum Musikfest auf dem Festplatz in Neudenau ein. Als besonderes Highlight wird am Samstagabend das Zelt mit rockiger Livemusik gefüllt. Gerd Nester, bekannt vom Neudenauer Kelterfest, startet sein Debüt in unserem Festzelt. Hierzu gibt es an unserer Bar frische Drinks und kühle Cocktails.

An allen Festtagen dürfen sich unsere Gäste auf frische Salate, knusprige Hähnchen, kühles Bier vom Fass und vieles mehr freuen. Neu in unserem Angebot - leckere Burger vom Grill.

Nach der turbulenten Nacht am Samstag beginnt der Sonntag mit einem besinnlichen Gottesdienst unter der Mitgestaltungen des Kirchenchors Neudenau. Am Montag beginnt das Fest ab 10:30 Uhr mit dem traditionellen Siedfleisch- und Maultaschenessen.

Die musikalische Unterhaltung übernehmen in diesem Jahr unsere Musikerfreunde MV Sulzbach, MV Siglingen/Züttlingen, Jugendkapelle Neudenau/Herbolzheim, Seniorenkapelle Neudenau, MV Allfeld und die Stadtkapelle Neuenstadt.

Wir freuen uns auf euren Besuch

Euer Musikverein Neudenau