Die »Grande Nation« steht im Mittelpunkt des Musikfestes auf Schloss Weikersheim. In sieben Konzerten können sich die Besucher der französischen Musik nähern. Zwischen sechs Konzerten, die um 18.30 Uhr gleichzeitig beginnen, muss man sich allerdings zuerst entscheiden. So kann man sich Frankreich zum Beispiel von seiner prachtvollen wie ausschweifenden Seite nähern, wenn man Katja Schild lauscht, die von den Eskapaden des Sonnenkönigs in der rechten Orangerie berichten wird. Nicht minder gesanglich wird außerdem Vadim Tsibulevsky auf der Violine zur Méditation aus Jules Massenets Oper »Thaïs« zu hören sein, bevor das Musikfest mit einem prachtvollen Feuerwerk beendet wird.