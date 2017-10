Das Musikkollegium Winterthur wurde 1629 gegründet und ist seit 1875 - damals noch unter dem Namen Stadtorchester Winterthur - ein professionelles Sinfonieorchester. Mit seinen rund 50 Musikerinnen und Musikern gehört es heute zu den zehn führenden Berufsorchestern in der Schweiz.

Seit der Saison 2015/16 veranstaltet es zudem eine eigene Konzertreihe in der Kirche St. Peter in Zürich. Von 2009 bis 2016 leitete Douglas Boyd das Orchester, seit Beginn der Saison 2016/17 ist Thomas Zehetmair Chefdirigent. Berühmte Solisten und Dirigenten wie Sir András Schiff, Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Maurice Steger, Heinz Holliger, Michael Sanderling, Fazil Say, Sol Gabetta und Andreas Ottensamer sind regelmäßig beim Musikkollegium Winterthur zu Gast. Das Musikkollegium Winterthur pflegt ein starkes Engagement für Kinder und Jugendliche. Regelmäßig wird das Musikkollegium Winterthur auch zu Gastauftritten in der Schweiz sowie im Ausland eingeladen. Zahlreiche, zum Teil mit Preisen ausgezeichnete CD-Einspielungen zeugen vom hohen künstlerischen Rang des Musikkollegiums Winterthur.