Musikladen mit Sonni Fäsh und Tonimpuls

Mit der Reihe Musikladen bieten das Popbüro Region Stuttgart und der Keller Klub jungen Bands regelmäßig eine Auftrittsmöglichkeit im Keller Klub.

Sonni Fäsh gemeinsam mit Bands wie Pur, Andreas Bourani, Mark Forster und Yvonne Catterfeld haben sich Sonni Fäsh schon die Bühnen geteilt und mit musikalischer Qualität und authentischen deutschen Texten überzeugt. Unter dem Label Sonni Fäsh arbeiten die fünf Jungs seit 2016 mit dem Anspruch alle Songs selbst zu texten, zu komponieren und im eigenen Studio zu produzieren. So entsteht eine gelungene Mischung aus Dance-Rythmen und Singer-/Songwriter-Akkorden, gespielt in klassischer Rockbandmanier. Sonni Fäsh geht ins Ohr, spricht Herz und Hirn an, vergisst dabei nicht die Beine mitzunehmen.

TonimpulsTonimpuls haben sich erst im Sommer 2017 in Stuttgart gefunden und bestehen aus Tolga (Schlagzeug), Ulf (Bass), Jenson (E-Gitarre), Marc (A-Gitarre, Gesang) und Larissa (Gesang). Die Band spielt Alternative Rock mit deutschen Texten und komponiert alle ihre Lieder selbst.