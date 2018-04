Musiknacht

Musiknachtbändel gibt es in der KulturKantine zu kaufen - auch am Abend!

Kulturkantine: EL FECHA NEGRACumbia, Reggae und MestizoLasst uns tanzen! Mit grenzenloser positiver Energie und spontaner Magie erfüllen El Flecha Negra den Raum. Der "schwarze Pfeil" hat sein Ziel getroffen, wenn es kein Halten mehr gibt und alle zusammen feiern! El Flecha Negra ist ein reißender musikalischer Fluss, der aus vielfältigen Quellen gespeist wird. Die Musiker aus Chile, Peru, Spanien und Deutschland verbinden traditionelle Stile wie Cumbia und Reggae mit Mestizo und Peruanischen Chicha Sounds. Eine wilde und ungewöhnliche Mischung, die erstaunlich stimmig rüberkommt und direkt ins Herz trifft! Mit dem aktuellen Album “Tropikal Passport” liefert die Band ein tanzbares und zugleich tiefgreifendes Statement, das Südamerikanische Roots und Karibische Leichtigkeit vereint. Abessina: SUIT UPMischung aus Ska, Reggae, Balkan und Soul „The rhythm takes over and you can‘t refuse it“. Schick gekleidet, mit Kontrabass, Hammondorgel, vier Bläsern und Texten auf Englisch, Französisch und Italienisch sorgen Suit Up mit ihrer Musik dafür, dass kein Hemd trocken bleibt.Alte Jugendwerkstatt: RUMPELKAMMERElektronische Musik Mit feinster elektronischer Musik von House bis Techno wird kein Tanzbein still stehen. Durch den Abend führen die DJs der Rumpelkammer Gigo, C_tech und m.a.z.e.! Ein besonderes Highlight an diesem Abend ist ein Live Act von m.a.z.e. Hier ist übrigens auch die Afterparty bis in die frühen Morgenstunden.

Dazwischen:

gemütliches in der Gartenkneipe und am Feuer

Gegrilltes zugunsten des Waldkindergartens