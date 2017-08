Der bekannte Gefängnisarzt und „Tatort“-Schauspieler Joe Bausch liest im Keltensaal in Asperg aus seinem Buch „Knast“. Er erzählt von außergewöhnlichen Erfahrungen, die er in seinen mehr als 30 Berufsjahren als Arzt in einer der größten Justizvollzugsanstalten Deutschlands gemacht hat. Bausch stellt die entscheidende Frage: „Muss Knast anders werden?“ Im Anschluss diskutiert er mit Christine Ermer, der Leiterin der Sozialtherapeutischen Anstalt auf dem Hohenasperg. Es moderiert die Museumskuratorin Franziska Dunkel. Vorverkaufsstellen sind die Stadtbücherei Asperg und die Buchhandlung Lesezeichen. Die Lesung ist Teil des Veranstaltungsprogramms zum Museum Hohenasperg.