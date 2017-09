Samstag, 07. Oktober 2017

09.30 Uhr: Händlergottesdienst in der Michaelskirche (auch für interessierte Muswiesenbesucher) mit Pfarrer Matthias Hammer

12.00 Uhr: BEGINN DER MUSWIESE

ab 12.45 Uhr: Schülerläufe 1.000 m,

ab 13.15 Uhr 2.500 m, 14.00 Uhr Jugendlauf 5.000 m

14.00 Uhr: 34. Muswiesenlauf: 10.000 m, 5.000 m und Nordic Walking 5.000 m

15.30 Uhr: Muswiesenderby TV Rot am See – SV Brettheim Stadion Rot am See, 13.45 Uhr Vorspiel Reserve

18.00 Uhr: Eröffnung der Muswiese mit Fassanstich durch Bürgermeister Siegfried Gröner in der Festhalle Hahn

Sonntag, 08. Oktober 2017

09.30 Uhr: Festgottesdienst in der Michaelskirche in Musdorf mit Pfarrerin Dr. Lucie Panzer, Rundfunkbeauftragte der Evang. Landeskirche in Württemberg

10.30 Uhr: Eröffnung der Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung sowie des Jahrmarktes am Gemeindestand, im Gewerbezelt

11.00 - 16.00 Uhr: 61. Luftballonwettbewerb der Gemeinde

15.00 Uhr: Promi-Kochen mit der Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden Marie-Luise Linckh am BDS-Stand im Gewerbezelt

18.00 Uhr: Jugendgottesdienst mit dem EJW Blaufelden in der Michaelskirche mit dabei: die Hip-Hop-Gruppe "fil da elephant"

Montag, 09. Oktober 2017- R U H E T A G -

Dienstag, 10. Oktober 2017

09.30 Uhr: Jungviehprämierung

11.00 Uhr: Kuttelessen in den Wirtschaftshallen

15.00 Uhr: „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) mit Dekan Siegfried Jahn (Blaufelden)

Mittwoch, 11. Oktober 2017

15.00 Uhr: „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) mit Pfarrer i R. Hans-Gerhard Hammer (Großaltdorf)

16.00 Uhr: Weinprobe - Weinpräsentation, Württembergische Weinkönigin am BDS-Stand im Gewerbezelt

19.15 Uhr: Standkonzert mit dem Musikverein Rot am See

19.30 Uhr: Abmarsch der Metzgertanzgruppe vorm Kinderkarussell

19.45 Uhr: Historischer Metzgertanz

Donnerstag, 12. Oktober 2017

Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen im Vergnügungspark und bei den Festwirten

15.00 Uhr: „Atempause“ (kurze Andacht in der Michaelskirche) mit Pfarrer Norbert Seibold (Gammesfeld)

17.30 Uhr: 29. BDS-Mittelstandskundgebung in der Festhalle Hahn, Festredner: Ministerpräsident Winfried Kretschmann MdL

20.00 Uhr: Großes Brillantfeuerwerk

An allen Tagen:

- Marktgeschehen (10.00 bis 19.00 Uhr, außer Sa. ab 12.00 Uhr)

- gewerbliche und landwirtschaftliche Ausstellung (10.00 bis 18.00 Uhr, außer Sa. ab 12.00 Uhr)

- „Handwerk live“ um 14.00 und 16.00 Uhr im Zelt der BDS

-Wirtschaftsmesse

- Vergnügungspark

- Musikalische Unterhaltung in der Festhalle

- Kulinarische Spezialitäten aus der Region in Bauernwirtschaften und Gastronomiebetrieben

- Gemütliche Einkehr in den Gasthäusern in Rot am See