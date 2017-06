Mut gegen Rechts Open-Air

179 Todesopfer durch rechte Gewalt in Deutschland seit 1990 und abertausende von Toten an den EU-Aussengrenzen? Du erlebst eine Wirtschaft, die Menschen ausbeutet und Waffen exportiert, während die Umwelt zugrunde geht und Millionen ihr Zuhause verlassen müssen?

Zum Glück kommt Bewegung in die Gesellschaft! Menschen beginnen nach ihrem Gewissen zu handeln, schauen nicht mehr nur nach sich selbst, sondern auch nach denen um sie herum. Wir wollen eine Welt ohne Ausgrenzung und Hass, dafür freiwilligen Zusammenhalt, der keine Grenzen kennt. Zusammen können wir mehr als nur "dagegen" zu sein, wir können etwas tun! Mit der Demonstration vom Bahnhof zum Festival protestieren wir gegen Asylrechtsverschärfungen und Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete.

Das "Mut gegen Rechts" soll ein Raum zum Austausch sein, zum Aktiv werden, zum Tanzen und zum Feiern. Was der Welt gerade wirklich fehlt, ist Mut gegen Rechts!

Demonstration: 13 Uhr an der Musikhalle am Bahnhof! Konzert ab 15 Uhr auf dem Akademiehof Ludwigsburg

LINEUP:

Spicy Roots

Seit 1994 beweisen Spicy Roots, dass ihre Musik ein Dauerbrenner ist. Ihre Wurzeln, die jamaikanische Tanzmusik der frühen 60iger Jahre, wurden geprägt von Off-Beat-Rhythmen und melodiösem Gesang. Entstanden ist eine gelungene Mischung aus Ska, Rocksteady und Pop-Elementen, die Ihren Stil einzigartig und zu einem besonderen Live – Erlebnis machen.

Chaoze One (Hip-Hop)

Chaoze One ist kein Newcomer. Nach über 17 Jahren Bühnenerfahrung kann er auf etwa 500 gespielte Konzerte zurück blicken. Der charismatische Rapper schafft es in seinen Live Shows in einer Symbiose aus Beat, Rap und Bühnenpräsenz selbst die letzten Skeptiker vor die Bühne zu ziehen. Wohl nicht zufällig durfte Chaoze One deshalb auch mehrere Konzerte der Europa Tournee von Manu Chao eröffnen, spielte beim G8 in Heiligendamm zur Unterstützung des Protests zusammen mit Bands wie Kettcar oder Wir sind Helden.

Panajah (SKA)

Wenn eiserne Mauern schmelzen und ein Kaktus durch die Wüste tanzt, hat PANAJAH mal wieder die gelbe Holzkiste der Pandora geöffnet. Auf Deutsch gesungene und gerappte Strophen sowie catchy Refrains schmiegen sich an mehrstimmige Bläserriffs, wilde Klarinetten-Läufe und Michael Love’s Monster-Soli.

Xylospongium (Sophisticated Punk)

Xylospongium – so nennt sich die Newcomer Band aus Winnenden. 2016 spielte die Band ihren ersten Gig und gewann damit gleich einen Bandcontest. Seither konnten die vier Jungs von Xylospongium bei einer ganzen Reihe an Konzerten im Raum Stuttgart ihr Können unter Beweis stellen.

