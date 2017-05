Von Theater Brût, Passau (Deutschland)

Eine Bergbauern-Tragikomödie in einem Akt

„Endlich Bauerntheater!“, atmen die 8 Schauspielerinnen und Schauspieler von Theater Brût erfreut auf. Sie wollen keine traurigen Stücke mehr spielen, und schon findet das Dorftheater auf der Bühne seine Aufführung.

Ein graues Bergmassiv türmt sich auf und a Rindvieh bleibt a Rindvieh. Der Almenrausch und das Edelweiß kommen in einer Plastiktasche daher.

8 Kühe mühen sich ab, 4 Dirndlkleider drehen sich im Kreis, bis den Milchkannen schwindlig wird, 3 Wanderstöcke klopfen um die Wette, 2 Lederhosen und eine Kuhglocke geben ihren Einsatz.

Ein Erbhofbauer und ein Kleinhäusler treten auf, und schon biegen sich die Lachfalten im Gelächter, und weil sie nicht genug kriegen können, treiben sie es bis zum Wahnsinn…

So wie es in den Texten von Georg Paulmichl, Theresa Walser und Gerhard Polt vorkommt.

In einfacher Sprache: Was gehört zu einem richtigen Bauern-Theater?Bauern natürlich. Und ein Bauern-Hof.Und Tiere. Vor allem Kühe.Und Kuh-Glocken und Milch-Kannen.Und Berge und Edelweiß.Und Dirndl und Lederhosen.Und ein Wilderer.Und ein uneheliches Kind.Und Probleme, die man nicht gleich erkennt.Diese Gruppe kommt aus Passau, einer Stadt in Bayern.Sie findet Bauern-Theater gut. Aber gleichzeitig macht sie sich auch darüber lustig.

Inszenierung und Bühnenbild: Gerhard BrucknerMit: Dominik Hobelsberger, Christine Kiesch, Markus Köhler, Andrea Penzenstadler, Sieglinde Schmidt, Florian Seidl, Harry Winterstein, Claudia Zobel

Zum Auftakt des Abends spielt die Band „Ahoi!“ (Reutlingen) – weltoffen, stilübergreifend, ungewöhnlich.