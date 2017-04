Der neue d.a.i.-Treffpunkt “My America” ist der perfekte Ort, um jeden Monat die eigenen Englischkenntnisse zu verbessern, mit Amerikanerinnen und Amerikanern in Kontakt zu treten und Antworten zu den aktuellen Themenschwerpunkten und Problemen in der amerikanischen Politik zu bekommen. Von A wie Ausgrenzung über G wie Gender Issues und T wie Trump zu Z wie Zuchthaus - junge Amerikaner/innen teilen ihre persönlichen Gedanken und Gefühle über ihr Land – am Fr. 5.5. um 16:00 Uhr mit Angela Baggarley, 33, aus Kalifornien im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen.

In englischer Sprache