💥💥 Heute ist die Boa Schauplatz einer unglaublichen Partynacht bei MY BOYFRIEND IS NOT IN TOWN 💥💥

MY BOYFRIEND IS NOT IN TOWN - Der Name ist Programm, denn von 23- 0.30 Uhr kümmern wir uns nur um Euch Ladys: Ihr habt Eintritt und Prosecco 🍾🍾🍾 so viel Ihr in dieser Zeit trinken könnt, frei!!!!!

NEU: Auch Männer haben ab 23 Uhr Zutritt (bisher immer erst ab 0 Uhr)

An den Plattentellern stehen für Euch 🎧 DJ Olvis von Haagen und🎧 DJ Oli Kurzer, die Euch das Beste aus Mixed Music, Partyclassics, Black & House um Eure hübschen Ohren hauen.

Volles Haus ist heute garantiert!

Tischreservierungen werden empfohlen unter info@boadisco.de