My Fair Lady Premiere

„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.“ Nicht nur dieser Song aus dem Musical-Klassiker „My Fair Lady“ ist so berühmt, dass man ihn mitsingen kann! Die Uraufführung am New Yorker Broadway brachte es auf knapp 3000 stets ausverkaufte Vorstellungen und auch in Deutschland erfreut sich das Stück seit seiner Erstaufführung 1961 am Berliner Theater des Westens größter Beliebtheit.

Die arme Blumenverkäuferin Eliza wird Objekt einer Wette zwischen dem Sprachforscher Prof. Higgins und Oberst Pickering: Higgins soll Eliza durch hartes Sprach- und Benimmtraining von der Unter- in die Oberschicht bringen. Ihr ganzes Leben und das ihres Vaters wird durcheinander gewirbelt und auf den Kopf gestellt – und auch Prof. Higgins wird durch das Experiment mehr mitgenommen, als er sich eingesteht. Aus einer Wette wird ein Lebensschicksal.