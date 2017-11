Fachvortrag zum Insektensterben

× Erweitern Bienen Foto:©Waugsberg

Der NABU Mosbach hält am 14.11. einen Fachvortrag zum Thema: „Insektensterben in Deutschland - ein Problem und seine Lösungsmöglichkeiten in und mit der Landwirtschaft aus Sicht des Naturschutzes“ in der Alten Mälzerei Mosbach.

Weit mehr als die Hälfte aller Tierarten sind Insekten. Sie spielen eine unersetzliche Rolle für die Aufrechterhaltung ökologischer Zusammenhänge und das menschliche Wohlergehen. Doch seit Jahrzehnten gehen Insektenarten und ihre Bestände massiv zurück. Aktuelle Pressemeldungen machen deutlich: Es besteht dringender Handlungsbedarf, Ursachen, Ausdehnung und Folgen des Insektensterbens zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen, die den Prozess stoppen und umkehren.

Besonders davon betroffen ist die Landwirtschaft. Steht sie zum einem als einer der Hauptverursacher des massiven Rückgangs der Insekten in Dauerkritik, so ist sie doch gleichzeitig die größte Hoffnung und Chance, die wir haben, um Insekten in der Landschaft großflächig zu (er-)halten und zu schützen. Fakt ist: keine andere Branche ist so abhängig von Insekten wie eben diese. Fast alle der weltweit angebauten Kulturpflanzen werden von Insekten bestäubt. Ein Obstanbau ohne die Bestäubungsleistung der Bienen? Undenkbar! Auch für den Aufbau und den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit (Humusbildung) sind Insekten unverzichtbar. Es gibt für die moderne Landwirtschaft keine Alternative dazu, als einen Kompromiss zu finden zwischen den Ansprüchen an Landschaft als Lebensraum und als Produktionsstätte.

Jochen Goedecke, Referent für Landwirtschaft und Naturschutz des NABU Baden-Württemberg wird in einem Fachvortrag am Dienstag, den 14.11.2017 um 20:00 Uhr in der Alten Mälzerei, Mosbach aktuelle Studien zum Insektensterben in Deutschland und Baden-Württemberg vorstellen. Anschließend wird er darauf eingehen, welche Möglichkeiten es gibt, auf landwirtschaftlichen Betrieben Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Insekten in der Agrarlandschaft umzusetzen. Im Anschluss findet eine Diskussionsrunde statt.