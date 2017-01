Nachmittags von Schottland nach Polen mit den Philharmonikern

In ihrer Konzertreihe „Kultur am Nachmittag“ unternehmen die Stuttgarter Philharmoniker am Donnerstag, 2. März ab 16 Uhr im Gustav-Siegle-Haus eine musikalische Reise von Schottland nach Polen. Mit dabei: Der polnische Geiger Janusz Wawrowski als Solist und der aus Russland stammende Dirigent Daniel Raiskin.

In den weniger als dreißig Jahren seiner Komponistenlaufbahn schuf Gaetano Donizetti neben geistlicher Musik, Instrumental- und Kammermusik nicht weniger als 69 Opern. 1834 komponierte er nach dem Schauspiel von Friedrich Schiller „Maria Stuarda“, die 1835 am Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt wurde. Donizettis Ouvertüre zur Oper über die glücklose schottische Königin steht am Anfang des philharmonischen Programms.

Max Bruch ist heutzutage fast nur noch durch sein erstes Violinkonzert bekannt – zu Unrecht, wie seine Schottische Fantasie für Violine und Orchester von 1880 beweist. Das virtuose Werk in vier Sätzen enthält schottische Volksmelodien, die der Komponist auf einer Reise in Großbritannien selbst gehört hatte.

Nach der Konzert Pause erklingt das nicht weniger virtuose Violinkonzert Nr. 2 von Henryk Wieniawski aus dem Jahre 1870, das wie Bruchs Schottische Fantasie dem Geiger Pablo de Sarasate gewidmet wurde.

„Chopiniana“ (oder auch „Les Sylphides“) nennt sich die Bearbeitung einer Anzahl von Klavierstücken Frédéric Chopins, die der Komponist Alexander Glasunow 1893 für Orchester bearbeitete und als Ballettsuite veröffentlichte. Damit schließt der philharmonisch schottisch-polnische Nachmittag.