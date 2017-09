Nacht der Bibliotheken

17.00 Uhr, 18.00 Uhr, 19.00 Uhr im 1. OG / Kinderbibliothek

Airbrush Power Studio für Kinder

Bodypainting auf die einfache Art; coole Tattoos für die Haut mit selbstklebenden Motiven einfach aufsprühen; mit dermatologisch getesteten Farben.

Anmeldung an der Beratung im 1. OG Kinderbibliothek

19.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr im 2. OG / Jugendbibliothek

Airbrush Power Studio für Jugendliche

Bodypainting auf die einfache Art; coole Tattoos für die Haut mit selbstklebenden Motiven einfach aufsprühen; mit dermatologisch getesteten Farben.

Anmeldung an der Beratung im 2. OG Jugendbibliothek

17.30 Uhr, 18.30 Uhr, 19.30 Uhr im 4. OG / Erwachsene Musik

Giotto – A-capella-Musik vom Feinsten

Das Frauenensemble Giotto singt A-capella-Musik aus verschiedenen Genres und Epochen. Nach den gemeinsamen Jahren in der Domsingschule Rottenburg sind sie seit 2001 als eigenständiges Ensemble bei verschiedenen Anlässen zu hören. Mittlerweile in Süd- und Mittel-deutschland verstreut, verbindet die Sängerinnen nach wie vor die Liebe zur Musik und finden sich deshalb bis heute zu ausgewählten Anlässen zusammen.

Dauer jeweils ca. 20 Minuten

22 Uhr im EG / Café Stadtgespräch

If music and sweet poetry agree

Die Engländerin und Englischdozentin Cathy Sommer rezitiert Sonette von Shakespeare. Die deutsche Übersetzung – ebenfalls in Reimform - wird zeitgleich an die Wand projiziert. Zwischen den einzelnen Gedichten spielt ein Gitarrenensemble (3 –6 Spieler) der Musikschule unter der Leitung von Margot Merz Werke von John Dowland und anderen englischen Renaissancekomponisten.

Dauer ca. 30 Minuten

17 Uhr; 18 Uhr, 19 Uhr im 2. OG / Jugendbibliothek

Klassik trifft Rap – Gedichte und Texte einmal ganz anders

Lyrik und Prosa musikalisch vermittelt; gerappte und musikalisch arrangierte Gedichte vorgetragen vom Rapper Abrupt aus Oberndorf.

Dauer jeweils ca. 20 Minuten

17.30 Uhr, 18.30 Uhr im 1. OG / Kinderbibliothek

Kleine Auszeit für Kinder – Klangschalenerlebnis mit Christine Deutschle

Wohltuende Klänge und Schwingungen fördern die Sinne, die Kreativität und stärken das Miteinander. Alle Kinder, die Lust haben, den Zauber der Klangschalen zu entdecken, sind herzlich eingeladen.

Dauer jeweils ca. 15 Minuten

19.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 im 3. OG / Erwachsene Wissen

Kleine Auszeit für Erwachsene– Klangschalenerlebnis mit Christine Deutschle

Möchten Sie an der Kulturnacht auch einmal vollkommen entspannen? Lassen Sie einfach die Hektik hinter sich und gönnen Sie sich ein Klangerlebnis. Die wohltuenden Schwingungen durchfluten Ihren Körper und bringen Körper, Geist und Seele in Einklang. Ein Erlebnis der besonderen Art.

Dauer jeweils ca. 15 Minuten

20.00 Uhr, 21.00 Uhr, 22.00 Uhr im 2. OG / Jugendbibliothek

Lebendige Schwertkunst – Vorführungen zur Alten Kampfkunst

Historische Kampfkünste aus dem europäischen und besonders aus dem süddeutschen Raum. Präsentation von Bildern aus alten Fechthandschriften; dazu werden live passende Fechttechniken mit Langschwert, Anderthalbhänder, Degen, Stangenwaffen u.a. vorgeführt und die darin enthaltene Weltanschauung dargestellt.

Dauer jeweils ca. 20 Minuten

17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr; Treffpunkt im EG / Foyer

Blick hinter die Kulissen. Besucherinnen und Besuchern werden die Aufgabenbereiche und Arbeitsräume der Bibliothek einschließlich der technischen Buchbearbeitung (Foliieren eines Buches) gezeigt. Auf Wunsch kann selbst Hand angelegt werden.

Dauer jeweils ca. 30-40 Minuten

17.00 Uhr – 23.00 Uhr

The place to be – Ihr Lieblingsort zum Treffen, Träumen, Lesen

Schmökern, Stöbern, Lesen nach Herzenslust – und wer Lust hat, kann bis 22.00 Uhr seine Medien mit dem Leseausweis auf sein Leserkonto buchen und mit nach Hause nehmen. Besucher, die noch keinen Leseausweis der Stadtbibliothek besitzen, können sich in dieser Nacht einen kostenlosen Leseausweis ausstellen lassen.