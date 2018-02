Nacht der Lieder mit Sefora Nelson, Albert Frey & Albino Montisci

Nacht der Lieder ein Gipfeltreffen christlicher Musik!Drei Größen der christlichen Musikszene treffen sich zu einem Abend der besonderen Art: Sefora Nelson, Albino Montisci und Albert Frey.

Einzeln und beim großen Finale auch gemeinsam präsentieren sie von traumhaft schönen geistlichen Hymnen über Kirchen- und Weltmusik bis zu neu arrangierten Chorälen das ganze Spektrum aktueller spiritueller Kompositionen. Mit Texten, die den Menschen gerade in der heutigen Zeit ein hohes Maß an Glück, Mut und Zuversicht schenken. In dem alte Quellen und neues Leben bewusst in einen inspirierenden Dialog treten, bringen die Lieder und Gedanken ungeahnte Saiten zum Schwingen und packen die Zuhörer ganz unmittelbar.Geistliche Hymen zu singen und andere einzuladen, mitzusingen das wurde für Sefora Nelson in den letzten Monaten zu einem Herzensanliegen. Diese Hymnen haben die Zeiten überlebt und wurden zu Ankern. Wenn ich sie singe, fühle ich mich, als würde ich mit jeder Strophe geliebt, geläutert und gegründet, so beschreibt die bekannte, aus der christlichen Musikszene nicht mehr wegzudenkende Liedermacherin ihr Interesse an Titeln wie Bleibend ist deine Treu oder Steh mir vor Augen. Behutsam instrumentiert mit Klavier, Cello, Klarinette und Oboe teils auch a cappella vorgetragen, sind sie fester Bestandteil ihres neuen Programms. Für Fans eine echte Entdeckung neben den persönlichen, mal schwäbisch witzig, mal unglaublich tief vorgetragenen Geschichten aus mittlerweile vier Solo-Alben. Die an der Tradition der italienischen Cantautori orientierten Songs des temperamentvollen Barden Alberto Montisci bilden hierzu einen lebendigen Konterpart. Äußerst poetisch und neuerdings angereichert mit Elementen der irischen Folklore, verbreitet seine Band auf zahlreichen Open Airs und Italo-Festivals pure Spielfreude. Dennoch fühlt sich Montisci ebenso im Spirituellen zu Hause, enthalten doch die Texte seiner Frau Cinzia zahlreiche Anspielungen an biblische Symbole und Gleichnisse. Albert Frey, Singer-Songwriter und Musikproduzent, knüpft nahtlos daran an. Gemeinsam mit zwei Begleitmusikern bringt er einerseits sowohl neue als auch altbekannte Songs zum Mitsingen und Zuhören auf die Bühne. Anderseits präsentiert er von ihm selbst für Gitarre, Bass, Cello, Flöte, Percussion und Keyboards arrangierte Choräle aus seinem Liederschatz-Projekt. Nachdenklich und zerbrechlich, tiefsinnig und seelsorgerisch, kantig und kämpferisch, frei und ausgelassen, dankbar und ehrfürchtig.Man darf also gespannt sein, was sich die drei Stars des Abends ausgedacht haben, wenn die Nacht der Lieder mit einer Premiere endet: dem Zusammenspiel aller Musiker. Die Titel dieses einmaligen Highlights sind jedenfalls noch ein wohl gehütetes Geheimnis!