Nacht der Sieger

Auch 2018 setzt das Freilandtheater seine erfolgreiche Winterwandeltheaterreihe fort. Der Theaterrundgang über das Gelände des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim beginnt wie im letzten Jahr am Kommunbrauhaus.

In diesem Jahr bieten wir kein Kulinarisches Theaterarrangement an. Das Wirtshaus am Kommunbrauhaus hat natürlich geöffnet und freut sich darauf, die Theaterbesucher kulinarisch zu verwöhnen. Geschichte: Im Winter 1939/40 stürzt der alte Viktor Tennenheber, letzter verbliebener jüdischer Einwohner des Dörfchens Schaffenrath, in den Teich gleich neben dem Wirtshaus und rtrinkt. Ein Unfall, wie die Dorfgemeinschaft nur zu gerne glauben möchte. Dass dann doch noch ein Kriminaler kommt und nachforscht ist äußerst unangenehm. Dem Kriminalbeamten ist schnell klar, dass das ein Unfall war. Doch wie soll er – in diesen Zeiten – die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen? Was er schließlich ans Licht bringt, bringt einige anständige Bürger in Schwierigkeiten und ihn selbst in große Gefahr.

Text: Christian LaubertRegie: Christian Laubert und Janka Brütting

Spielort: Auf dem Gelände des Fränkisches Freilandmuseums, 91438 Bad WindsheimStartpunkt und Abendkasse: Scheune Weiltingen, Zugang über Parkplatz beim Freibad, Westheimer Straße