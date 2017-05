Sie sorgen für den intensiven Blütenduft in lauen Sommernächten: nachtblühende Pflanzen wie Oleander, Hortensien und Engelstrompete. Der intensive Duft soll Nachtfalter zur Bestäubung anlocken, dazu leuchten viele von ihnen in leuchtendem weiß, rosa oder gelb. Bei der abendlichen Tour durch das Sammlungsgewächshaus der Universität Hohenheim zeigt Dr. Robert Gliniars die Nachtblüher in ihrer ganzen Pracht.

Der Eintritt ist frei.