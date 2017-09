Nachtblut

Nachtblut gehen mit neuem Album auf Headliner-Tour! Im Herbst 2017meldet sich das Osnabrücker Quintett mit ihrem vierten Studioalbum zurück. Quintett? Wer meint sich verlesen zu haben irrt! Nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Schmaus für die Augen findet sich mit der neuen Keyboarderin in den Reihen Nachtbluts ein. Wer also lange und sehnsüchtig wartete Nachtblut zu fünft auf der Bühne zu erleben, wird nun endlich belohnt!Dabei steht ausser Frage:Energiegeladen, mit voller Wucht und Herzblut zelebrieren Nachtblut ihren Dark-Metal. Sie sprengen die Genregrenzen, bieten harte Gitarrenriffs, erhabene Fanfaren, stampfende Drum-Grooves und elektronische Sounds. Mit ihren dunklen und eindringlichen Texten prangern sie kompromisslos die Missstände der Gesellschaft an. Ganz in ihrer Tradition werden Nachtblut auch auf dem kommende Werk raue Klänge mit eingängigen Melodien verbinden und damit live für Aufsehen und Gänsehaut sorgen!facebook.com/Nachtblutgefluester

Krankheit

Stilistisch ordnet sich Krankheit im Dark-Industrial-Metal ein. Die Band bezeichnet ihre Musik mit den Worten: hart, melodisch, düster, krank. Charakteristisch für den Stil der Band ist es, alte Stücke und Melodien vergangener Epochen (Mozart, Beethoven, Brahms u.a.) wieder auferstehen zu lassen und diese mit dem KRANKHEIT-Sound zu vereinigen.facebook.com/Krankheit.Band