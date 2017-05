Nachtcafé. Das Leben in Geschichten

Es sind diese Momente, die das Leben in vorher und nachher trennen: Der Partner, der uns verlässt, die plötzliche Kündigung, die niederschmetternde Diagnose des Arztes, der katastrophale Unfall. Einschläge, die mit Wucht unseren Alltag aufwirbeln oder gar zum Erliegen bringen. Was bis gerade eben noch unerschütterlich schien, gilt jetzt nicht mehr. Es sind aber auch die selbstgewählten Wendepunkte, die dazu führen, dass dann plötzlich alles anders ist. Ein Neubeginn in einer fremden Kultur, das Ausbrechen aus privater Enge gegen äußere Widerstände. Michael Steinbrecher stellt Menschen vor, deren persönliche Geschichten er in dem Buch "Wendepunkte" zusammengetragen hat. Er berichtet von den Begegnungen in der Sendung "Nachtcafé" und veranschaulicht, dass wir in den Erlebnissen anderer immer auch uns selbst entdecken und von den Erfahrungen profitieren können.