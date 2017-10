Von Mike Kenny

(Electric Darkness)

Aus dem Englischen von Andreas Jandl

Marie, Francois und Maman erzählen eine Geschichte, eine Gutenachtgeschichte. Von Clowns auf der Kirmes, die gerne kleine Kinder essen. Von einer bösen Hexe, die Maman entführen will. Vom kleinen Bruder Francois, der sich im Dunkeln fürchtet. Von der großen Schwester Marie, die noch nicht mal in der Geisterbahn Angst hat. Und von der Mutter, Maman, die abends in einem Café arbeitet, wenn die Kinder schlafen. Was hat sie gesagt, kocht sie heute? Kinderbraten?

Mike Kennys „Nachtgeknister“ ist ein Stück über das schaurig-schöne Gefühl des Gruselns. Ein Stück über die Angst vor dem Bösen in der Welt und in uns. Aber auch über die Macht der Fantasie und des Erzählens. Am Ende zählt, wer die Geschichte zu Ende erzählen wird.

PREMIERE am 11. November 2017