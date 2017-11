× Erweitern Studnitzky

Schon immer war Studnitzky als Wanderer zwischen den Genres Jazz, Klassik und Elektro unterwegs. Mit "MEMENTO – orchestral experience" bringt er seine Vielseitigkeit und stilistische Aufgeschlossenheit eindrucksvoll auf den Punkt.

Seine Musik ist detailliert, minimalistisch, transparent, dabei von großer emotionaler Tiefe und beeindruckend eigen. Hier wird tatsächlich etwas ganz Neues geschaffen. Musik zu kantig für Pop, zu emotional für Jazz, zu üppig für Elektro, zu groovig für Avantgarde.

Studnitzky initiierte 2014 als musikalischer Leiter das XJAZZ Festival – das aus dem Stand größte Jazzfestival Berlins – und stellte damit mal eben die Jazzszene in Deutschland auf den Kopf. Seit September 2014 lehrt Sebastian Studnitzky als Professor an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. 2015 bekam Sebastian Studnitzky den ECHO Jazz.

19:00 Uhr: Einlass & Gastronomie

19:30 Uhr Überraschungskonzert im Foyer

20:30 Uhr, großer Saal Gustav-Siegle-Haus: Sebastian Studnitzky & Band und die Stuttgarter Philharmoniker spielen

„Memento - Orchestral Experience"

Trompete und Klavier: Sebastian Studnitzky und Band

und Dirigent: Ekkehard Klemm

22:30 Uhr, BIX Jazzclub: Sebastian Studnitzky & Band

Ergänzende Informationen:

Die Nachtschwärmer Konzerte finden in Kooperation mit den Stuttgarter Philharmonikern und im gesamten Gustav-Siegle-Haus statt, die Türen bleiben während der Konzerte geöffnet und laden dazu ein, die Räumlichkeiten zu wechseln.

Die Platzwahl ist an diesem Abend frei - Sitzplätze stehen zur Verfügung, sind aber nicht reservierbar. Die zu kaufenden Stehplatzkarten können also sowohl im großen Saal des Gustav-Siegle-Hauses als auch im BIX für Sitzplätze genutz werden!

Gastronomie:

Getränke und Fingerfood gibt es im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses. Ein umfangreicheres Angebot an Speisen und Getränken erwartet Sie im BIX.